En France, PREMIER TECH AQUA est un des leaders du marché de l’Assainissement Non Collectif, du stockage et de la récupération des eaux de pluie, des stations de relevage ainsi que du service d’entretien. Elle apporte aux professionnels de l’eau les solutions les plus innovantes, performantes et durables de l’industrie.

Maîtrisant l’intégralité du cycle de conception, fabrication et commercialisation d’ouvrages rotomoulés et composites, elle partage son expertise avec des industriels du monde entier, par le transfert de son savoir-faire et de ses technologies.

PREMIER TECH AQUA en France est le fruit d’une union entre deux sociétés : la française APC CALONA PURFLO et la Québecoise PREMIER TECH AQUA, elle emploie aujourd’hui 180 salariés.

Depuis plus de 30 ans, PREMIER TECH AQUA en France maitrise l’intégralité du cycle de conception, fabrication et commercialisation d’ouvrages rotomoulés et composites de la récupération des eaux de pluie, des stations de relevage et du service d’entretien.

Elle apporte aux professionnels de l’eau les solutions les plus innovantes, performantes et durables de l’industrie.

En France, PREMIER TECH AQUA est N°1 de l’assainissement non collectif agréé. Elle propose des solutions globales innovantes à destination des particuliers, des petites collectivités, des entreprises et s'inscrit dans une démarche durable de gestion autonome de l'eau.

Le savoir-faire de PREMIER TECH AQUA :