PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France

Prysmian, leader mondial de l’industrie des câbles et systèmes d’énergie et de télécommunication, est un acteur de référence dans la transition énergétique et la transformation numérique. Grâce à sa forte couverture géographique et à son vaste portefeuille de produits, à son expérience et son expertise éprouvées en matière d’innovation technologique, ainsi qu’à sa solide base de clients, le groupe est bien placé pour consolider sa position de leader et conquérir de nouveaux marchés en pleine croissance. La stratégie de Prysmian est parfaitement alignée sur les principaux moteurs du marché, en développant des systèmes de câbles résilients, hautement performants, durables et innovants pour les segments Transmission, Réseaux électriques, Électrification et Solutions numériques. Prysmian est une entreprise publique cotée à la bourse italienne, forte de près de 150 ans d’expérience, qui compte environ 30 000 employés, 108 sites de production et 26 centres de recherche et développement dans plus de 50 pays. En 2023, les ventes ont dépassé les 15,4 milliards d’euros les ventes ont dépassé les 15,4 milliards d’euros.

Prysmian, un leader engagé pour l’innovation et la sécurité

Avec 26 centres de R&D&I à travers le monde, dont 4 en France, et plus de 1 000 ingénieurs et techniciens mobilisés, Prysmian place l’innovation au coeur de sa stratégie. Grâce à des partenariats avec plus de 50 universités et centres de recherche, le groupe investit fortement dans le développement de solutions de pointe. En 2023, 128 millions d’euros ont été consacrés à la R&D, dont 8,5 millions en France.

Ces efforts se traduisent par des avancées majeures : 258 nouvelles familles de produits lancées et plus de 5 460 brevets déposés à l’échelle mondiale, affirmant ainsi le leadership technologique du groupe.