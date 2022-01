PRYSMIAN GROUP conçoit, produit et distribue des câbles et des systèmes pour l'énergie et la communication.

Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre d’affaires de 11,1 milliards €, près de 29 000 employés répartis dans 50 pays et 112 unités de production, notre Groupe est fortement positionné sur les marchés high-tech. Nous offrons la plus large gamme de produits, services, technologies et disposons d’un grand savoir-faire.

Pour maintenir notre position de leader, nous comptons sur nos équipes et favorisons la diversité des cultures et des compétences.

Les 10 sites industriels en France permettent à PRYSMIAN GROUP de fournir à ses clients nationaux et internationaux des câbles et accessoires pour l'énergie et les télécommunications.

PRYSMIAN est leader du marché et « moteur de l'innovation » dans toutes les principales activités liées aux câbles pour l'énergie et les télécommunications.

En France, PRYSMIAN fabrique des câbles électriques de la très haute tension à la basse tension, pour des applications terrestres, marines ou aériennes ainsi qu'un large panel d'accessoires. La société est d’ailleurs leader dans les projets clés en main de liaisons souterraines et sous-marines.

Comptant parmi les leaders en production de fibres optiques et câbles de télécommunications, PRYSMIAN fournit une gamme exhaustive de produits de pointe pour l'industrie des télécoms : fibre optique, câble optique, système de fibre soufflée, câbles à conducteurs cuivre, câbles de données et équipements de connectivité.

Le savoir-faire de PRYSMIAN GROUP :