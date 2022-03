QUADRA : Constructeur français pour l’industrie du béton

Engagés au service de l’industrie du béton, nous sommes constructeur de matériels reconnu pour nos installations performantes et nos solutions innovantes mises en œuvre en France et à travers le monde.

Expert en process automatisés et système de vibration, nous concevons et fabriquons des unités de production clé-en-main destinées à la fabrication d’une large diversité de produits en béton (blocs, bordures, parpaings, hourdis, pavés, dalles etc.).

Notre stratégie technique s’inscrit dans une cohérence où l’utilisateur est placé au cœur de son dispositif de recherche et développement. Avec notre bureau d’études intégré réunissant une expertise multi-compétences, nous sommes résolument tournés vers l’avenir en mettant en œuvre des technologies novatrices, des solutions techniques pratiques et une conception aboutie.

Cette politique d’investissement continue et audacieuse nous permet de vous proposer des équipements performants et de qualité.

Le savoir-faire de QUADRA :