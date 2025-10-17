RACCORDERIE METALLICHE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « RACCORDERIE METALLICHE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

En 1970, Raccorderie Metalliche est née d'un petit entrepôt près de Levata, commençant à commercialiser des raccords galvanisés et des coudes soudés. La première commande importante arrive le 1er juillet de la même année : Rosanna, le petit Guido, un employé de Fargas et lui-même travaillent jour et nuit pour préparer la commande afin de livrer à temps.

Tout est fait comme convenu afin de générer les premières ressources pour donner confiance à l'entreprise. La gamme de produits s'intègre rapidement avec une petite production propre qui s'étoffera au fil du temps afin d'apporter une solution à tous les problèmes d'installation du secteur thermo-sanitaire.

Raccorderie Metalliche se montre à l'écoute des tendances du marché et Pier Luigi perçoit un changement important qui distinguera la présence et la croissance de l'entreprise pour ses succès.

En 1998, il a été décidé d'investir dans le développement de systèmes de raccords à sertir.

Raccorderie Metalliche continue à travailler sans relâche dans le développement de solutions innovantes : des investissements cohérents et continus dans les processus de production et les produits.

Ceci, combiné à la disponibilité de plus de 5 000 articles, permet à l'entreprise d'être parmi les premières réalités industrielles du secteur thermo-sanitaire en Europe. Le rêve de Pier Luigi est devenu de plus en plus concret au fil des années.

Il reste encore beaucoup à faire, mais au regard de ce qu'il a construit, sa satisfaction de donner espoir à plus de 300 familles pour l'avenir.

Le savoir-faire de Raccorderie Metalliche :