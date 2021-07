RASEC AMÉNAGEMENT

NOTRE SAVOIR FAIRE AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

RASEC AMENAGEMENT, entreprise française, est spécialisé dans l’équipement et l’aménagement des surfaces de ventes.

Nous accompagnons un grand nombre d’enseignes de la grande distribution dans leurs projets d’aménagement et d’équipement de leurs points de vente. Concepteur et fabricant, notre maîtrise des matériaux et des nouvelles technologies nous permet de vous proposer des idées innovantes et des concepts design à travers du mobilier standard ou sur-mesure… Nous proposons une offre complète de mobiliers et de services.

Afin de concevoir et réaliser les concepts de nos clients, RASEC AMENAGEMENT s’appuie sur les métiers de la menuiserie, de la tôlerie et de la mécano-soudure.

C’est en développant des valeurs de créativité, de réactivité et par la qualité de notre présence et de notre service que nous sommes devenus un acteur reconnu de l’équipement et de l’aménagement des surfaces de ventes.

Situé à Romorantin-Lanthenay, au cœur de la Sologne, RASEC AMENAGEMENT est une filiale du Groupe STEP.

Le groupe solognot est implanté en Région Centre-Val de Loire depuis plus de 35 ans. Avec plus de 185 collaborateurs répartis sur 4 sites de production, le Groupe STEP dispose d’outils de production complémentaires dans l’industrie du métal et du bois au service de l’agencement des surfaces de ventes.

LA FORCE D’UN GROUPE, LA RÉACTIVITÉ DE NOS ÉQUIPES, LA PUISSANCE DE NOS USINES, C’EST NOTRE SAVOIR-FAIRE QUE NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION.

Le savoir-faire de RASEC AMENAGEMENT :

GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES