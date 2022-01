La société REGIPLAST a été créée en 1988 à Périgueux dans la région Aquitaine par M. et Mme Gelernter. Cette structure familiale est désormais dirigée par leur fille Rachel qui œuvre à la poursuite du développement de la société. REGIPLAST s’inscrit dans une culture d’entreprise axée sur un développement durable.

REGIPLAST s’appuie sur une philosophie de contacts étroits avec les professionnels en répondant au mieux à leurs attentes. Sa tradition de recherche et de développement est sa marque de fabrique : faire mieux, plus vite, plus simple, plus esthétique.

REGIPLAST, c’est une équipe de 25 personnes, un siège social avec bureau d’étude intégré, un service technique, un service marketing et une équipe commerciale couvrant l’intégralité du territoire français. C’est aussi un département prescription performant, une plate-forme logistique garantissant qualité et rapidité des livraisons. Devenu un acteur incontournable de l’équipement sanitaire,

Le savoir-faire de REGIPLAST se concentre sur 4 gammes principales :