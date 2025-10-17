RESINENCE
45700 Mormant-sur-Vernisson
France
RESINENCE : Fabricant d’enduits et de résines pour la décoration et la rénovation
RESINENCE est un fabricant de produits de construction et du bâtiment depuis 2007, implanté en France, dans la ville de Mormant sur Vernisson.
RESINENCE vous propose des solutions pour la rénovation facile des espaces de vie en intérieur et extérieur :
- Moderniser une salle de bain du sol au plafond
- Rénover durablement des appareils sanitaires
- Relooker une crédence, un meuble, un sol
- Rafraîchir les meubles de cuisines
- Jouer avec l’effet matière minérale du Béton de rénovation intérieur
- Oser le total look black sur un mur, un sol
- Redonner vie à un garage, un sous-sol : mur et sol
Pour un résultat parfait, durable et économique.
Le savoir-faire de RESINENCE:
- ProGarage : Votre garage aura enfin une décoration tendance
- Rénovation Sol : Donnez une seconde vie à vos sols intérieurs
- Rénovation Sanitaire : Un produit deux-en-un pour rénover et protéger durablement vos sanitaires
- Naturlight : Décorez, sécurisez, balisez, illuminez en un coup de rouleau
- Make Up / Top Coat : Sortez vos pinceaux et refaites une beauté à vos meubles
- Rénovation Carrelage & Mur Abîmé : Préparez et décorez vos carrelages et murs avec un seul produit
- Color / Finitions : Rénovez votre intérieur tout en couleur
- Finitions Laquées Effet Miroir : Miroir mon beau miroir, dis-moi qui a le plus effet laqué ?
- Rénovation Extérieure : Faites prendre l'air à votre décoration
- Béton Minéral Intérieur : Modernisez vos intérieurs à l'aide de notre béton aux quatre minéraux
- Pierre et Ardoise Minérale : À quel effet de matière succomberez-vous ?
- Béton Minéral Tableau et Magnétique : Avec notre béton magnétique, rendez vos murs ludiques
- Revêtement Tendance Minéral : Lissez vos murs grâce à notre revêtement fin de décoration
- Ardoise Chic : Et si vous succombiez à notre effet ardoise pour votre intérieur ?
- Béton Intérieur de Rénovation : Créez votre douche à l'italienne, tendance et moderne
- Béton Extérieur de Rénovation : Pour un extérieur moderne et tendance
- Résiprotect' : Protégez vos extérieurs avec notre résine de protection étanchéité
- Accessoires : Découvrez nos pochoirs, rouleaux calandreur, rouleaux mousse, etc.