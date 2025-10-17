Pour obtenir une information de la part de la marque « RESINENCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

RESINENCE : Fabricant d’enduits et de résines pour la décoration et la rénovation

RESINENCE est un fabricant de produits de construction et du bâtiment depuis 2007, implanté en France, dans la ville de Mormant sur Vernisson.

RESINENCE vous propose des solutions pour la rénovation facile des espaces de vie en intérieur et extérieur :

Moderniser une salle de bain du sol au plafond

Rénover durablement des appareils sanitaires

Relooker une crédence, un meuble, un sol

Rafraîchir les meubles de cuisines

Jouer avec l’effet matière minérale du Béton de rénovation intérieur

Oser le total look black sur un mur, un sol

Redonner vie à un garage, un sous-sol : mur et sol

Pour un résultat parfait, durable et économique.

Le savoir-faire de RESINENCE :