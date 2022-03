Cette PMI familiale est née en 1950 du savoir-faire de André RETHORE (1929-2009) qui après avoir exercé l’activité de maréchal ferrant, se lance rapidement dans la fabrication de matériel pour les entreprises du bâtiment et particulièrement dans la fabrication d’étais métalliques réglables dont il améliore déjà le principe d’utilisation.

Dès 1960, André RETHORE agrandit sa structure et en 1972 le nombre de salariés atteint déjà 70 personnes et la superficie de ses locaux passe à 4 000 m². Christian succède alors à son père et accélère le développement de l’entreprise en ouvrant des agences commerciales partout en France et en s’intéressant fortement aux marchés étrangers.

Aujourd’hui RETOTUB est un leader français dans son domaine, spécialiste dans les solutions d’étaiements, de sécurité et d’échafaudage. Ses bureaux d’études savent répondre aux exigences des contraintes modernes par des innovations appropriées et ses unités de production s’emploient chaque jour à réaliser des produits de hautes qualités.

Interlocuteurs des grands groupes du BTP comme des PME PMI, exportant sur les 5 continents, RETOTUB vend ou utilise du matériel entièrement conçu et fabriqué dans son usine de Vierzon.

Le savoir-faire RETOTUB :