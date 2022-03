ROBOBAT AFRIQUE CASABLANCA

Auprès de vous depuis 1999 en tant que partenaire & influenceur BIM et solutions CAO en Afrique, notre équipe met toute son énergie et son expérience à votre profit pour vous accompagner sur vos projets les plus complexes, aujourd'hui ROBOBAT est positionné le 1er Centre de formation certifié dans les solutions BIM et CAO en Afrique, notre vocation : avancer ensemble pour développer la satisfaction client.

Depuis 1999, plusieurs éditeurs de logiciels choisissent ROBOBAT et entrent dans l’arsenal des produits CAO, DAO, BIM et aussi industriel de ROBOBAT MAROC, dont : Geomedia, Graitec, ALPi, Fisa, Geomensura, Progiscad et Trimble.

2011, ROBOBAT s’étend vers toute l’Afrique Francophone et depuis notre centre de formation exporte son savoir-faire et celui de ses partenaires dans tous les pays de la région.

En mai 2014 et décembre 2015, ROBOBAT obtient la certification Autodesk et ALPI respectivement et devient ainsi un centre de formation autorisé et agréés par les éditeurs.

Et c’est en 2017 que ROBOBAT s’agrandit et ouvrir sa nouvelle filiale à Tanger baptisée Robobat Agence du nord.

ROBOBAT MAROC, le spécialiste de l’informatique CAO, DAO, de la construction et de l’industrie, est la réponse à vos besoins en matière de calcul et de réalisation grâce à une gamme complète de solutions s’appuyant sur une importante capacité de conception et sur un ensemble de services au niveau national et international ROBOBAT MAROC s’impose comme le partenaire naturel des entreprises travaillant dans les principaux domaines des infrastructures et du bâtiment ou même dans les secteurs industriels au Maroc et dans toute l’Afrique Francophone.

Le savoir-faire de ROBOBAT :