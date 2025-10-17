ROBOR - Batiweb

ConnexionS'abonner
ROBOR

Via Brondi, 18
31055 Postumia TV
Italie
ROBOR : Entreprise leader sur le marché mondial de la construction d'installations de production de panneaux sandwich et de machines spéciales.

ROBOR est une entreprise familiale avec 31 ans d'histoire et 150 usines installées dans plus de 42 pays dans le monde.

Lorsque vous choisissez ROBOR, vous acquérez une source unique d'expérience et de connaissances mondiales combinées à une forte identité de qualité Made in Italy, pour renforcer vos solutions de panneaux sandwich et augmenter votre productivité.

En 1972, les frères Borsato ont créé leur première entreprise axée sur la production d'outils et de machines pour le travail du bois, dans le but de transformer les normes de fabrication existantes en un processus industriel de pointe, en utilisant les dernières technologies disponibles pour produire des articles de qualité en grande quantité.

Les compétences artisanales, la passion, les efforts et les idées novatrices des deux frères ont été les racines d'une croissance rapide et constante de l'entreprise et, en 1985, ils ont transféré à vicolo Piersanti Mattarella 6, Quinto di Treviso, et ont fondé la société ROBOR.

C'est en raison de l'évolution de leurs machines à bois cnc bien connues que l'entreprise s'est finalement concentré, en 1986, sur le marché des matériaux isolants, où elle a commencé à développer des lignes pour le couplage bois et laine minérale.

Le savoir-faire de ROBOR :

  • Ligne continue de panneaux sandwich
  • Ligne de profilage
  • Machines d'isolation
