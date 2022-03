ROTOX FRANCE

Depuis 1970, ROTOX est passée d'une entreprise de garage à une entreprise de taille moyenne opérant à l'échelle mondiale. Avec le premier nettoyeur d'angle, la première pierre est posée pour une histoire façonnée par les innovations.

ROTOX aujourd'hui c’est plus de 400 employés dans le monde, 7 sites de production avec environ 27 500 m² de surface de production, des activités de vente avec des points de service dans environ 30 pays.

Nous fournissons la technologie pour toutes les étapes de votre production.

Avec l'expérience de nos experts, nous pouvons trouver une solution efficace pour chaque besoin. En tant qu'entrepreneur de taille moyenne, nous sommes proches de nos clients.

Le développement de produits est piloté par des équipes transversales de la conception, de l'assemblage et de la vente.

Compétence en développement, conception et fabrication de machines et systèmes. Expertise dans la planification, la projection et l'optimisation de la production de nos clients.

Avec une gamme verticale de fabrication élevée - de notre fraiseuse à portique de 6 mètres à l'usinage programmé par ordinateur et l'impression 3D, nous garantissons la qualité fiable des composants de nos machines.

Le savoir-faire de ROTOX :