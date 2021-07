SAFRAN AEROSYSTEMS DUCTS

SAFRAN AEROSYSTEMS est un acteur majeur des équipements et des systèmes embarqués pour les avions et les hélicoptères. La société conçoit et réalise des solutions de haute technologie qui optimisent la performance des aéronefs et la sécurité des vols.

Numéro 1 mondial des systèmes de sécurité gonflables (toboggans d'évacuation, flottabilités d'hélicoptères) et des systèmes oxygène pour l'équipage, SAFRAN AEROSYSTEMS est également un acteur majeur des systèmes de gestion des fluides (carburant, huile, air, eau).

Présent à bord de la majorité des programmes de l'aviation commerciale, régionale, d'affaires et d'hélicoptères, SAFRAN AEROSYSTEMS est un acteur incontournable dans chacun de ses domaines d'activité.

Fort de plusieurs décennies d'expertise, SAFRAN AEROSYSTEMS s'affirme en leader des systèmes d'évacuation d'urgence et des systèmes d'oxygène embarqués pour l'équipage.

La société développe ainsi une large gamme d'équipements et de systèmes de sécurité gonflables au travers de ses toboggans d'évacuation d'urgence, flottabilités de secours d'hélicoptères, radeaux et gilets de sauvetage pour les avions commerciaux, d'affaires et militaires et les hélicoptères.

Plus que les aéronefs, SAFRAN AEROSYSTEMS s'emploie à assurer la sécurité des pilotes et de l'équipage en développant une gamme de protection physiologiques et de survie pour applications civiles et militaires

La société est un acteur majeur des systèmes oxygène grâce à une large gamme de masques à oxygène pour l'équipage (masques à mise en place rapide) et ses systèmes oxygène pour les passagers.

SAFRAN AEROSYSTEMS développe également des équipements de protection et de survie pour missions militaires.

Avec plus de 75 ans d'expérience, La société fait également partie des principaux acteurs du marché des systèmes d'arrêt d'urgence au sol pour avions militaires avec plus de 5000 systèmes installés dans 80 pays.

SAFRAN AEROSYSTEMS est une référence incontournable des systèmes de fluides à bord des aéronefs et offre à ses clients des solutions fiables et innovantes. La division est organisée autour de 5 lignes de produits :

Les systèmes et équipements pour la gestion du carburant pour avions: circulation (pompes, tuyaux et raccords), gestion et mesure de carburant (jauges et calculateurs), inertage des réservoirs, ravitaillement en vol et au sol, raccords

Les systèmes de carburant pour hélicoptère, Ainsi l' expertise des produits élastomères de haute technicité, a permis à SAFRAN AEROSYSTEMS de conquérir une position majeure dans les réservoirs souples anti-crash.

Les systèmes de détection et de protection contre le givre : SAFRAN AEROSYSTEMS offre à la fois un détecteur de givre de dernière génération répondant aux dernières normes réglementaires, et des moyens de protection, soit pneumatique, avec des boudins gonflables, soit électrique, à base de tapis chauffant, soit avec de l'air chaud, en fournissant des tuyaux et des raccords.

Les équipements et produits hydrauliques, notamment des ensembles hydrauliques (type manifolds) et des servo-valves, utilisés pour les systèmes d'atterrissage, de freinage, de commandes de vol ou de direction.

Les tuyaux et liaisons rotulaires à soufflets haute température et haute pression, pour des applications moteurs (air, démarrage et dégivrage).

Des raccords flexibles pour les circuits d'air, d'eau ou de fuel, ainsi que des équipements comme des détecteurs de particules dans les circuits d'huile.

Le savoir-faire de SAFRAN AEROSYSTEMS :

SECURITE ET PROTECTION

Systèmes d'évacuation

Flottabilités et radeaux

Systèmes d'arrêt

Systèmes d'oxygène

SYSTEMES DE FLUIDES