SAITEC : Une autre idée de la chimie

Depuis 1970, SAITEC -Société Atlantique d’Isolants Thermiques Expansés Chimiquement- développe, met au point et produit des systèmes polyuréthanes et composites adaptés aux besoins de ses clients. Les mousses rigides de polyuréthane, polyisocyanurate et phénoliques sont utilisées dans des domaines très variés pour leur légèreté, qualité d’isolation, résistances mécanique / chimique / feu, imputrescibilité et durabilité…

Ces produits sont le fruit de longues études pour satisfaire les exigences des marchés du Transport, Militaire, Bâtiment, Modelage (Sculpture, Maquettes), Nautisme, Décoration, Médical (Orthopédie), Aéronautique, Emballage/calage, Oil & Gas, Acoustique et Composite.

Avec une capacité de production parmi les plus importantes en Europe, (250 m3/heure), SAITEC produit en continu une large gamme en blocs de mousses de polyuréthane, polyisocyanurate et phénolique dans le plus grand respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

Fortement impliquée dans le développement durable, SAITEC, dans le cadre de ses programmes, réduit continuellement son impact sur l’environnement pour une meilleure préservation des ressources naturelles. La recherche constante dans le domaine de la valorisation et le recyclage des mousses en fin de vie sont la preuve de cet engagement.

SAITEC est dotée d’un outil de découpe qui permet de réaliser des plaques standards ou usinées (feuillures, rainures, quadrillages, perçages…) à façon. Un outillage spécialisé et adapté permet de découper simultanément suivant deux ou trois axes. Ainsi sont réalisés les profils, coquilles et autres pièces de forme.

L’ensemble de la production répond aux standards de qualité les plus exigeants.

Le savoir-faire de SAITEC :