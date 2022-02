Depuis quarante ans, Samsung développe des technologies révolutionnaires pour proposer une gamme complète et innovante de systèmes de chauffage et de climatisation.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V est une agence commerciale dédiée aux systèmes de chauffage et climatisation en Europe.

Nous fournissons des produits à faible consommation d'énergie, à la conception innovante, offrant des fonctionnalités inégalées et des solutions inédites axées sur l'utilisateur final.

Leader technologique mondial, Samsung utilise l'innovation et la recherche pour continuellement transformer le visage de l'électronique.

Depuis quarante ans, nous appliquons cette recherche d'innovation au monde du chauffage et de la climatisation. Avec leurs conceptions révolutionnaires et leurs performances élevées, nos systèmes de chauffage et climatisation sont en train de changer le secteur.

En 2017, le siège de Samsung Electronics Air Conditioners Europe B.V. (SEACE) s'est installé à Amsterdam dans le but de mieux servir le marché européen, deuxième plus grand marché de la climatisation.

Notre agence commerciale dédiée propose de la formation, un support technique et des modes de distribution uniques.

Le savoir-faire de SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV :