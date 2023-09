SANY EUROPE - Batiweb

SANY EUROPE offre un large spectre d’engins très puissants, notamment des pelles hydrauliques, des engins et grues portuaires. Chaque modèle a été développé spécialement pour le marché européen, et donc dans le respect de l’ensemble des prescriptions et normes européennes.

Notre siège à Bedburg, près de Cologne, rassemble sur 125 000 m2 nos collaborateurs qui s’activent avec professionnalisme, sérieux et rigueur. Résultat : un cocktail unique entre qualité exceptionnelle, haute technologie et service Premium. Grâce à des standards et engins modernes, efficacité et efficience sont au rendez-vous. Vous profitez ainsi d’une qualité élevée en permanence et par là même de la meilleure sécurité possible pour toutes les pièces : la garantie 5 ans parle d’elle-même.

Nous sommes à vos côtés. Vous avez ainsi la certitude de réaliser des investissements sûrs. Des per- formances fiables et exceptionnelles ainsi qu’une utilisation sûre et simple garantissent en outre un haut degré de compétitivité qui portera très rapidement ses fruits.

Le savoir-faire de SANY EUROPE :