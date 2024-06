SATELLITE s’engage à fournir à ses clients des produits et services de qualité supérieure à des prix raisonnables, sans jamais profiter injustement du client.

Afin d’atteindre cet objectif, l’équipe mondiale de SATELLITE ambitionne de former en permanence une organisation progressive, honnête, éthique, légale, disciplinée, équilibrée et respectueuse. SATELLITE favorise une culture d’entreprise qui encourage l’innovation et le respect des personnes, de la société et de l’environnement.

En tant que client, vous disposez de la diversité la plus large de produits et services de qualité parmi laquelle choisir lorsque vous construisez vos activités. Vous bénéficiez en outre du soutien personnel d’un Représentant commercial, d’un spécialiste des produits désodorisants et de représentants internes du service clientèle qui collaborent avec vous sur la sélection de produits afin d’assurer votre satisfaction totale quant à la qualité et aux fournitures.

Nous savons pertinemment que nos produits sont amenés à être malmenés lors de leur utilisation, pendant le transport, sur place et par l’exposition aux éléments naturels. Depuis 1978, année où SATELLITE a fabriqué pour la première fois des toilettes en polyéthylène, SATELLITE a testé de nombreuses formes de fabrication de plastique et autres essais de produits.

Le fruit de ces recherches est une compréhension étendue des limites que les processus de fabrication et les matières premières peuvent avoir sur la durée de vie utile prévue ou la performance d’un produit.

SATELLITE améliore en permanence les processus ou encore les matériaux afin d’obtenir la qualité la plus élevée que les clients sont en droit d’attendre de la société.

Le savoir-faire de SATELLITE :