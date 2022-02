SAUERMANN INDUSTRIE

Depuis 45 ans, le Groupe Sauermann conçoit, fabrique et commercialise des produits et des services dédiés aux marchés HVACR et industriels, en axant ses efforts sur la détection, la mesure et le contrôle de la qualité de l’air intérieur (QAI).

Nous exploitons deux marques principales :

: pour les pompes de relevage de condensats (y compris les accessoires et les kits de solutions) et les instruments destinés à mesurer et à surveiller les paramètres de l'air. Kimo instruments : pour les instruments destinés à la mesure et au contrôle des paramètres de l’air.

Le savoir-faire du groupe Sauermann :