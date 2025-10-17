ConnexionS'abonner
SB THERMIQUE - Batiweb

SB THERMIQUE

2 Z.A. BEPTENOUD
38460 VILLEMOIRIEU
France
SB Thermique est l'importateur du matériel HERZ® pour les chaudières bois bûches et chaudières automatiques à bois déchiqueté et granulés sur la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg.

SB Thermique est votre partenaire privilégié pour l'étude, la conception et la commercialisation de systèmes thermiques combinant le solaire et la biomasse.

La fiabilité et la qualité des systèmes proposés permettent de satisfaire nos clients les plus exigeants dans les secteurs individuels, collectifs et industriels.

Secteur individuel : nous travaillons avec un réseau de distributeurs spécialisés pour la vente de nos chaudières biomasse de 10 à 200 kW et de tous les périphériques et accessoires nécessaire à la réalisation de votre chaufferie bois.

Secteurs collectif et industriel : Nous proposons aux bureaux d'études et architectes spécialisés une aide précieuse et un accompagnement de la conception à la réalisation du projet (étude de faisabilité, étude financière, approvisionnement en combustible…)

Le savoir-faire de SB Thermique

Chauffage Individuel : 

  • Chaudières bois bûches
  • Chaudières granulés/pellets
  • Chaudières mixtes bûches/granulés
  • Chaudières bois déchiqueté
Installation Collectives : 

  • Chaudières Biomasse jusqu'à 1 500 kW
  • Chaudières Biomasse jusqu'à 10 000 kW
  • Stockage du combustible / Remplissage
  • Systèmes d'extraction
  • Traitement des cendres et poussières
  • Périphériques chaudières
  • Régulations - Supervision
  • Solutions Préfabriquées
