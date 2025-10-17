SB THERMIQUE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SB THERMIQUE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SB Thermique est l'importateur du matériel HERZ® pour les chaudières bois bûches et chaudières automatiques à bois déchiqueté et granulés sur la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg.

SB Thermique est votre partenaire privilégié pour l'étude, la conception et la commercialisation de systèmes thermiques combinant le solaire et la biomasse.

La fiabilité et la qualité des systèmes proposés permettent de satisfaire nos clients les plus exigeants dans les secteurs individuels, collectifs et industriels.

Secteur individuel : nous travaillons avec un réseau de distributeurs spécialisés pour la vente de nos chaudières biomasse de 10 à 200 kW et de tous les périphériques et accessoires nécessaire à la réalisation de votre chaufferie bois.

Secteurs collectif et industriel : Nous proposons aux bureaux d'études et architectes spécialisés une aide précieuse et un accompagnement de la conception à la réalisation du projet (étude de faisabilité, étude financière, approvisionnement en combustible…)

Le savoir-faire de SB Thermique :

Chauffage Individuel :

Chaudières bois bûches

Chaudières granulés/pellets

Chaudières mixtes bûches/granulés

Chaudières bois déchiqueté

Exemples de réalisations

Installation Collectives :