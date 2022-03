SCELL-IT a été créée en 1988 avec l’objectif de proposer des solutions ‘FIXATIONS’ à l’industrie et au Bâtiment au travers d’un réseau de distributeurs professionnels.

SCELL-IT est une société familiale indépendante.

Nous développons des produits innovants pour des usages professionnels. Nos derniers développements nous ont permis d’introduire sur le marché des produits très divers tels qu’une riveteuse à batterie (ELEMENT E-5), la pince à expansion la plus compacte du marché (MINEE), des colliers de plomberie PREMIUM (ATLAS®), un scellement chimique spécial reprise de fers à béton (X-BAR), une nouvelle gamme de riveteuses et sertisseuses pneumatique…

Parce qu’il n’y a pas de bonne relation commerciale sans de bonnes relations humaines, nos équipes internes et externes sont à l’écoute de vos attentes pour mieux vous servir.

Depuis plus de 27 ans, SCELL-IT a pour objectif constant de vous proposer des produits de qualité répondant aux normes en vigueur. Les produits SCELL-IT sont issus d’usines certifiées et sous contrôle de nos équipes. Plus de 30 produits de construction certifiés par une Evaluation Technique Européenne.

Comprendre et appréhender les besoins des professionnels, être informé de la législation en vigueur ou encore s’adapter aux habitudes des utilisateurs nous permet de créer des produits innovants et de haute technicité pour une utilisation professionnelle.

Le savoir-faire de SCELL-IT :