SCHUTT GRANDE FORGE : La haute couture de la ferronnerie

Créée en 1948, SCHUTT GRANDE FORGE perpétue la tradition de la ferronnerie d’art. Trois générations de la famille SCHUTT se sont succédées à la tête de l’entreprise, en développant son savoir-faire et sa renommée.

Installée en Alsace, France, non loin de Strasbourg, à la croisée des chemins et des cultures européennes, SCHUTT GRANDE FORGE cultive un art de vivre et un goût ancestral pour l’artisanat.

La société est spécialisée dans la fabrication d’élégants balustres aux designs exclusifs pour des rampes d’escaliers et garde-corps et de nombreux accessoires pour portails et grilles. Du produit manufacturé haut de gamme jusqu'au développement sur-mesure, SCHUTT GRANDE FORGE vous accompagne dans vos projets. Nous apportons notre expertise dès la conception et le design des pièces jusqu'à l'installation finale des ouvrages

Nos prestations :

Conception et réalisation de produits sur mesure et en courte série

Un bureau d’étude interne, un contact direct et personnalisé

Une étude de résistance mécanique

Une réalisation 3D

Implémentation des produits

Prototypage

Accompagnement dans le monde entier

Le savoir-faire de SCHUTT GRANDE FORGE :