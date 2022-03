Fondé en Italie en 1989, SCRIGNO est leader dans la conception, production et commercialisation de contre-châssis pour portes et fenêtres coulissantes escamotables.

Le siège de l'entreprise se trouve à Sant’Ermete, dans la commune de Santarcangelo di Romagna (Rimini), avec une superficie de 50.000 m2.

Les lieux de production se trouvent à quelques kilomètres à Savignano sul Rubicone, s’étendant sur une surface couverte de 30.000 m2. Avec 300 employés et une production de 450.000 contre-châssis par an qui sont exportés dans plus de 30 pays, SCRIGNO affiche un chiffre d'affaires consolidé d'environ 87 millions d'euros en 2019 – dont 50% réalisé à l’étranger – et se positionne sur le marché comme un groupe solide, une référence du secteur.

Le Groupe est présent depuis 2003 au cœur de la France, à Montceau-les-Mines, avec SCRIGNO FRANCE, depuis 2009 à Barcelone avec Scrigno España, depuis 2014, à Prague avec Scrigno SRO et enfin depuis mars 2019 à Francfort avec Scrigno Deutschland.

Par ailleurs, le Groupe SCRIGNO est actif tant dans le secteur de la sécurité à travers Master, entreprise contrôlée qui produit plus de 30.000 portes blindées par an dans son siège de Plaisance (Italie) qui occupe 20.000 m2, que dans celui des joints et des accessoires en mesure d’augmenter les performances techniques des menuiseries, et ce, grâce à l’acquisition, en octobre 2019, de 100% de la société CCE (Costruzioni Chiusure Ermetiche srl), entreprise italienne d’excellence.

En 2018, la société est entrée dans le portefeuille du fonds Clessidra Capital Partners 3, géré par Clessidra Private Equity, ce qui a permis à SCRIGNO de disposer d'importantes ressources financières pour sa stratégie de croissance visant à l'expansion de son activité. Le plan sera mis en place sous la direction de PAI Partners, qui a racheté SCRIGNO en août 2021.

Le savoir-faire de SCRIGNO :