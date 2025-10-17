SECCO SISTEMI - Batiweb

ConnexionS'abonner
Str. Terraglio, 195
31022 Preganziol TV
Italie
SECCO SISTEMI est une marque italienne qui s’exprime à travers l’innovation et le design. Nous inventons des fenêtres en métaux précieux pour l’architecture.

Depuis 70 ans elle participe à l’évolution de l’ingénierie en menuiserie. Elle invente des systèmes et des profilés qui deviennent des modèles de référence pour l’industrie, qu’elle continue à perfectionner pour interpréter les projets et les tendances de l’architecture contemporaine.

Elle développe à ce jour 280 profilés dans 4 métaux de haute qualité et 8 finitions : laiton, acier corten, acier inoxydable, et acier zingué. Elle produit chaque année 2 millions de mètres linéaires de barres profilées pour 200.000 portes et fenêtres.

L’histoire de SECCO SISTEMI est constituée d’expériences, racontées par des innovations souvent récompensées par des prix importants, tels que deux prix prestigieux Compasso D’Oro.

Pour SECCO SISTEMI le développement durable est fondamental d’un point de vue éthique, dans le cadre duquel environnement, sécurité́, santé des travailleurs, et qualité́ sont les valeurs fondatrices de l’entreprise. Pour ces motifs, nous avons adopté le Système de gestion intègré Qualité́ Environnement et Santé, conforme aux standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, qui nous permettra d’obtenir dans les meilleures conditions, le bien- être des travailleurs, le respect de l’environnement, la recherche, l’innovation et la qualité́ du produit...

Le savoir-faire de SECCO SISTEMI:

  • Portes
  • Fenêtres
  • Mur-rideau

 

