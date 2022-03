Depuis 1967, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de structures en bois lamellé collé ainsi que dans la fabrication de composants bois pour la construction.

Cette grande expérience nous permet d’innover constamment et de développer de nouvelles solutions constructives innovantes pour satisfaire vos attentes à travers les projets les plus complexes.

A l’image de notre système d’assemblage invisible Résix® intégré à la structure du pavillon France à l’exposition universelle de Milan, nous concevons différemment la construction bois.

Notre gamme de composants bois se compose de bois lamellé collé résineux, bois nobles (chêne, hêtre, iroko…) et essences spéciales, assemblage Résix®, panneaux isolants de toiture et façade, Sapisol® – Sapiliège®, panneaux isolants de planchers et cloisons Sapiliège®, panneaux autoporteurs de planchers et cloisons Sapisin®, bardage bois massif abouté Funlam®, bardage bois style ajouré Openlam® et madrier plein coupe-feu Dalfeu®.

Les structures exceptionnelles, uniques, spéciales et innovantes sont le cœur de notre travail. Les charpentes SIMONIN se distinguent par leur capacité à répondre à des projets fortement complexes.

Notre activité ne se limite pas à la fabrication de produits standards, nous gérons en interne l’ensemble d’un projet quel que soit sa complexité de réalisation, sa taille ou son éloignement de l’unité de production en maîtrisant parfaitement :

L’ingénierie : conception, calcul et dessin grâce à notre bureau d’étude interne

La fabrication avec 4 centres de taillage de haute technologie

La logistique avec l’organisation des différents modes de transport

Le savoir-faire SIMONIN :