SODIMAS est le premier fabricant français indépendant de matériel d’ascenseurs.

Conception, fabrication, distribution d'ascenseurs complets et de composants pour bâtiments neufs et pour la modernisation.

BATIMENTS EXISTANTS

Pour le remplacement d'un appareil existant ou pour l'intégration d'un nouvel ascenseur, les appareils SODIMAS permettent de réutiliser au mieux la configuration existante de votre bâtiment. Les différentes technologies disponibles vous permettent de choisir la solution la plus adaptée à votre projet tout en vous garantissant un confort absolu, toujours dans le plus grand respect de l'environnement.

MODERNISATION

Bien que conçu et entretenu pour durer, l’ascenseur vieillit du fait de son utilisation quotidienne, comme tous les moyens de transport mécanisés et automatisés. Pour en garantir la sécurité, mais aussi les aspects fonctionnels et éventuellement esthétiques, il pourra passer par des phases de modernisation.

Le savoir-faire de SODIMAS :