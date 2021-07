SOPAC, menuiseries et fermetures

André CHARUEL (déjà propriétaire d'une usine de fabrication de portails et clôtures PVC) décide de diversifier son activité en créant la société SOPAC.

La nouvelle société se lance dans les produits de fermeture pour le bâtiment : stores, volets roulants, volets battants.

SOPAC déménage dans des locaux flambant neuf sur la nouvelle zone industrielle de Montvollet à CARENTOIR. Elle abandonne alors son activité de stores pour se consacrer aux volets roulants, commercialisés auprès des artisans sur tout le grand Ouest.

SOPAC se lance dans la fabrication de menuiseries PVC et, dans le même temps, triple la surface de ses locaux afin de passer de 1300 m² à 4200 m².

Pour satisfaire sa clientèle et lui proposer la plus large gamme de produits possible, SOPAC fabrique désormais des menuiseries en Aluminium.

L'activité est répartie sur 2 sociétés : la société SOPAC pour la menuiserie et la société SOPAC FERMETURES pour les produits de fermeture.

Pour faire face à l'activité, SOPAC FERMETURES déménage dans un nouveau bâtiment tout proche de l'usine SOPAC.

Une plate-forme logistique de 1300 m² est construite pour centraliser le stockage et la livraison de tous les produits.

Avec un effectif de 70 personnes réparties sur 8500 m² de bureaux et d'atelier, les sociétés SOPAC et SOPAC FERMETURES réalisent :

10 000 Fenêtres et Portes / an

15 000 Volets roulants / an

1000 Portes de garage / an

Chiffre d'affaires de 11 000 000 €

SOPAC et SOPAC FERMETURES sont aujourd'hui dirigées par David et Benoît CHARUEL, les deux fils du fondateur de la société.

