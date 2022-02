SQI : Editeur-Conseil depuis plus de 30 ans d’une solution logicielle pour la gestion d'affaires dédiée aux métiers du BTP

Votre compétitivité est soutenue par votre stratégie décisionnelle. Piloter, gérer, analyser, sécuriser, automatiser et valider vos informations, capital immatériel de votre entreprise, en est un enjeu majeur. Notre mission est de vous aider à réussir ce challenge en construisant, avec vous, VOTRE Système d’Information dédié à la gestion de vos chantiers.

Créée en 1990, SQI est une Entreprise de Service Numérique (ESN) et l’Éditeur-Conseil de la solution Espace Affaires. C’est notre expertise des différents secteurs du Bâtiment et des TP qui nous ont permis de développer une solution de gestion de chantiers dédiée et adaptée à 100% aux sociétés de ces domaines.

Fort de notre expérience, nous nous concentrons sur notre cœur de métier, la gestion de chantiers et nous nous appuyons sur des partenaires de renoms dans différents domaines spécifiques complémentaires. Nous pouvons ainsi construire pour vous un ERP Métier adapté à votre entreprise et à votre organisation, en intégrant des solutions tierces dont : le chiffrage, le reporting (analyse informatique décisionnelle), la dématérialisation de factures, la planification, la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), la dématérialisation et la gestion mobile d’informations terrain, la compta, la paye, etc.

De plus, nous vous proposons, via notre département SQI IT, tout un ensemble de services qui va de l’infogérance, à l’hébergement, en passant par la sécurisation de votre informatique et la virtualisation. Focalisez-vous sur votre valeur ajoutée, votre métier, et trouvez le partenaire idéal pour gérer votre environnement informatique, qu’il soit logiciel ou matériel. Toutes nos équipes, consulting, recherche & développement, IT, marketing et communication et administratif sont nos forces vives tournées vers un seul objectif : la satisfaction client.

Le savoir-faire de SQI :