Le parcours de STAC a débuté en 2001 avec la conception et la fabrication de nos premiers joints d’étanchéité. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, nous avons conçu et fabriqué plus de 4 000 joints qui nous ont mis au défi et nous ont fait grandir main dans la main avec nos clients.

En 2002, nous avons commencé à concevoir et à fabriquer des ferrures pour les systèmes en aluminium et, par la suite, également pour les systèmes en PVC. Aujourd’hui, nous avons plus de 15 000 références en stock.

Nous ne nous sommes cependant pas arrêtés là. En 2007, nous avons ouvert notre usine de fabrication de profilés isolants en polyamide, avant d’ajouter le PVC en 2011.

Nous sommes l’un des rares fabricants disposant de la certification ATG et proposant des profilés tubulaires avec cavités intérieures calibrées.

En regroupant ces trois gammes de produits, nous sommes devenus la première entreprise capable d’être un fournisseur intégral pour tout systémiste.

Enfin, en 2013, nous avons lancé notre ligne de matriçage et de machinerie pour, en plus de concevoir et fabriquer notre produit, vous offrir les délais de livraison les plus courts possible.

Notre centre de production est situé à Padrón, mais nous avons toujours pour vocation d’aller au-delà de nos frontières.

Nous disposons d’un total de 5 succursales, dont trois hors d’Espagne.

La première a été ouverte en 2010 en Pologne, suivie du Maroc en 2012 et du Mexique en 2018.

À l’heure actuelle, nos produits offrent des solutions dans plus de 70 pays.

STAC va plus loin que ce que vous voyez, notre centre de production de panneaux composites STACBOND, qui a démarré sa production en 2008, en est un bon exemple.

En 2017, nous avons transféré ce centre au Bierzo, créant ainsi l’usine de panneaux composites la plus avancée d’Europe, mais ce n’était pas suffisant.

C’est pourquoi, en 2019, nous nous sommes lancés dans le laquage de bobines, faisant ainsi de nous des pionniers en termes de quantité et de qualité de nos finitions.

Le savoir-faire de STAC :