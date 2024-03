Le SYNAD, affilié à l'UNICEM (Union nationale des carrières et matériaux de construction), a contribué depuis sa création en 1968 à la reconnaissance



des adjuvants,

des agents de démoulage,

des produits de cure



au près des organismes certificateurs et à établir une relation entre tous les acteurs du marché.



De par ses différentes actions, le SYNAD a pour objectif de promouvoir la qualité (ISO 9001 & NF certification) et de développer le dialogue entre producteurs et utilisateurs.



Le SYNAD informe tous les intervenants impliqués sur le marché de la construction sur les produits actuels et innovants répondant aux réglementations en vigueur.



Aujourd’hui, le SYNAD compte 8 membres, représentant 98 % des adjuvants distribués en France, et quatre commissions :



Commission Environnement

Commission Marketing

Commission Technique

Commission Sécurité



Par le biais de ce site, le SYNAD souhaite vous informer sur les dernières actualités dans le domaine des adjuvants du béton, sachant qu'un béton de qualité est un béton adjuvanté.



Information et dialogue, soutien à l'innovation, aide au développement, tels sont les objectifs poursuivis par le SYNAD pour que les adjuvants soient plus que jamais reconnus pour ce qu'ils sont : des constituants indispensables à la fabrication et à l'emploi de bétons de qualité.