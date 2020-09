Texaa® est une entreprise indépendante de cinquante-cinq personnes qui conçoivent, fabriquent et distribuent des matériaux de confort acoustique.

Composés d’un absorbant et d’une enveloppe textile exclusive – l’Aeria*, disponible en 22 coloris – leur fabrication est réalisée dans nos ateliers près de Bordeaux, depuis le tricotage jusqu’à l’assemblage.

Les chargés d’affaires disposent d’une connaissance approfondie des produits, de leur fabrication et de leurs diverses mises en œuvre. Ils peuvent être présents dans toutes les phases du projet, depuis son esquisse jusqu’après le chantier.

Les produits Texaa® sont robustes et leur entretien est facile. Panneaux et objets sont réparables et réutilisables ; leurs housses sont amovibles et lavables. Nous sommes fiers d’assurer le suivi de nos produits et qu’il nous soit parfois demandé de remplacer des revêtements ou des housses âgés de plus de 20 ans.