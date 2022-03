Depuis près de 50 ans, Thermobile Industries Hollande s’est spécialisé dans le développement, la production, le marketing et la vente de générateurs d’air chaud. La maison mère et l’usine se trouve aux Pays-Bas, à Breda.



La société THERMOBILE FRANCE a été créée en 1993. Une implantation stratégique pour l’agence française au centre du territoire permettant des expéditions aux quatre coins de l’hexagone en réduisant les délais et les coûts de transport.



Les produits THERMOBILE sont fabriqués avec un soin méticuleux et sont testés avec rigueur. Un système de contrôle de qualité permanent, dans le cadre des normes ISO 9001 : 2000 fait partie du processus de production.

Bien évidemment, tous les générateurs d’air chaud THERMOBILE répondent aux exigences européennes les plus sévères, et portent les labels de qualité renommés CE, GASTEC et /ou CSA/UL, KIWA.



Nous travaillons avec les plus grands noms dans tous les secteurs d’activité tels que la location de matériel de chantier, l’événementiel, l’élevage, le monde agricole, le séchage, l’industrie, le militaire etc… L’ensemble de notre catalogue est disponible sur stock dans nos entrepôts, ainsi que les pièces détachées s’y rattachant.



Nous disposons également de notre propre service après-vente. Notre structure commerciale est à votre service pour répondre à vos demandes et vous apporter toute l’aide nécessaire dont vous avez besoin. Un partenariat avec nos transporteurs vous assure la qualité de service que vous attendez de nous.

Le savoir-faire de THERMOBILE FRANCE :