En 1920, après une formation d’ingénieur et une première expérience professionnelle dans l’automobile, Fernand Thirard reprend une échoppe de fabrication de cadenas, et fonde son entreprise. Grace à l’expérience acquise dans l’industrie, il conçoit ses propres outils de fabrication, et, mû par un esprit d’innovation commercial, il crée sa marque : FTH. Les bases de la philosophie de THIRARD sont déjà posées.

Les produits proposés aux grossistes via un catalogue et une force de vente, connaissent le succès. Cette réussite permet à l’entreprise THIRARD d’investir dans des outils automatiques et d’enrichir ses gammes. La notoriété des cadenas FTH est faite et l’entreprise poursuit son essor.

Aujourd’hui avec 300 personnes en France, 150 en Europe et en Asie, THIRARD réalise plus de 53M€ de CA et poursuit son développement, grâce à cet esprit de conquête, intact depuis l’origine, et grâce à tous les talents qui composent et animent l’entreprise.

La qualité est la première des exigences de THIRARD. Elle est au cœur de l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise et représente le critère principal dans le développement ou le choix d’un produit.

THIRARD obtient sa première certification ISO en 1994. En 2005 l’entreprise est certifiée ISO 9001, puis obtient le renouvellement en 2013 et 2015. Cette certification correspond à des exigences élevées en matière de process industriel, de management et d’orientation client.

L’ISO 9001-2015 prouve que l’entreprise fonctionne selon un principe général d’amélioration continue.

Les produits THIRARD répondent également à des normes strictes de qualité, et selon les gammes bénéficient des labels et certifications CE, NF et A2P.

