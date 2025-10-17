TOKOZ - Batiweb

ConnexionS'abonner
TOKOZ

Yakuplu Mahallesi, Haramidere Sanayi Sitesi, L Blok, Pırlanta Sokak, L Blok, No:70/213 Beylikdüzü
34524 ISTANBUL
Turquie
Site web de la marque

TOKOZ : Plastiques et matériaux de construction internationaux

Les attentes de qualité et de confort du secteur de la construction d'aujourd'hui ont considérablement augmenté avec le développement de la technologie à une vitesse inégalée. Pour cette raison, l'utilisation du bon produit dans la bonne zone, sans ignorer le respect de la nature, avec une qualité visuelle et de résistance maximale a été le point d'évaluation le plus important pour l'utilisateur final.

TOKOZ INTERNATIONAL, qui prête attention à l'utilisation et au développement de produits qui préviennent le réchauffement climatique, la santé humaine et respectueux de l'environnement ainsi que l'architecture écologique de luxe et de confort de notre époque, poursuit son travail sur le développement de produits et l'industrialisation sans interruption, et reçoit toutes les notes des évaluations de satisfaction de la clientèle dans tous ses travaux.

Adoptant son approche commerciale, qui reflète également la qualité de ses références, TOKOZ INTERNATIONAL vise à se faire un nom dans la production, la vente et les applications des pieds flottants et des revêtements de sol TOKOZ, qui sont des produits recyclés.

Le savoir-faire de TOKOZ INTERNATIONAL :

  • Pieds de plancher réglables en plastique
  • Tokoz WPC
  • Tokoz tls
