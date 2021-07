TOMECANIC - BENETIERE

TOMECANIC : Des produits de qualité pour les professionnels.

Créée en France en 1961, TOMECANIC fut la première société à offrir une gamme complète d’outillage pour le carrelage aux négociants et distributeurs français.

La société a développé avec succès ses marques et parts de marché en apportant des produits innovants dans le domaine de l’outillage pour le carrelage tels que des pinces coupe faïence, un système astucieux de coupe intérieure des carreaux, un coupe carreaux spécial mosaïque et a obtenu un vif succès grâce à sa gamme de coupe carreaux manuels.

En particulier de par son modèle très haut de gamme labellisé SUPERCOUP, assemblé en France et vendu à travers le monde.

En 1995, TOMECANIC rachète la société française BENETIERE, elle-même fondée en France en 1931, bénéficiant d’une grande notoriété pour avoir inventé le premier outil électrique de façonnage pour la pierre naturelle et pour offrir une gamme très complète de disques diamantés.

Ainsi les deux marques combinées offrent alors une large gamme très claire incluant les coupe carreaux manuels et électriques, au service des professionnels.

Depuis le 1er avril 2014, les marques TOMECANIC et BENETIERE font désormais partie du groupe international QEP.

Cette acquisition permet de moderniser et dynamiser ces deux marques (nouveau logo, nouveau design, etc …) et de renforcer un peu plus la position du groupe QEP en tant que leader mondial de l’outillage et accessoires pour revêtement de sol.

Le savoir-faire de TOMECANIC :

COUPE-CARREAUX MANUELS

Carrelette® SUPERCOUP

Carrelette® CLINKER

Carrelette®

Molettes



COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUES

Coupe-carreaux électriques sur table

Disques

OUTILLAGE CARRELAGE