Triplaco Print Acoustics - Batiweb

Print Acoustics, une division de Triplaco, est spécialisée dans le développement, la production et la livraison des panneaux, portes et éléments séparés acoustiques absorbants.



Nos solutions, standards ou sur mesure, sont intégrées dans de différentes applications.



Nous travaillons avec des architectes, installateurs et propriétaires afin de développer une solution idéale pour chaque application.



Triplaco est le spécialiste dans la distribution des stratifiés décoratifs print HPL laminaten, massif pour applications intérieures et extérieures, solid surface PRAL et panneaux à haute brillance Brilliant, mais est aussi connue pour les fronts, le contrecollage, le postforming et le sous-traitance.