TYROLIT est l’un des principaux fabricants mondiaux d'outils de meulage, tronçonnage, carottage et dressage, ainsi que de machines pour l'industrie du bâtiment.



L'entreprise familiale, fondée en 1919 et membre du Swarovski Group, est basée à Schwaz, dans le Tyrol, et emploie actuellement plus de 4 500 personnes sur 29 sites de production répartis dans 11 pays sur 5 continents.

Les divisions Métal et Précision, Distribution Industrielle, Construction et Pierre – Céramique – Verre de TYROLIT fabriquent 80 000 produits différents. Ces derniers sont mis à disposition des clients du monde entier par l'intermédiaire de 37 filiales et d'autres distributeurs dans 65 pays.

Les produits TYROLIT effectuent des travaux de meulage, tronçonnage et carottage sur toutes sortes de matériaux, quelle que soit leur dureté, à l'aide d'une technologie de pointe du Tyrol.

Les experts de TYROLIT sont connus dans le monde entier pour leur capacité à relever divers défis et sont des partenaires appréciés lors du développement de solutions nouvelles et innovantes.

En tant que membre du groupe dynamique Swarovski, TYROLIT a toute latitude pour mener à bien ses projets d'entreprise à long terme.

Chez TYROLIT, nous nous efforçons d'établir avec nos clients une coopération durable et loyale, basée sur le partenariat. Pour ce faire, nous optimisons constamment la qualité de nos produits et services, et adaptons constamment les processus métier à l'évolution du marché.

Les investissements réalisés dans la recherche et le développement, dans la formation de nos collaborateurs ainsi que dans les améliorations technologiques sont un aspect majeur de la gestion d'entreprise chez TYROLIT.

L'introduction d'une gestion internationale de la chaîne d'approvisionnement garantit le respect des délais de livraison pour les clients du monde entier. Depuis 1919, la gestion durable des ressources, la mise à disposition d'un environnement de travail sécurisé et le respect des exigences légales contribuent au développement fructueux de l'entreprise.

TYROLIT fournit à ses clients des solutions économiques et « écologiques » dans quatre secteurs d'activité. De plus, avec son réseau de distribution international et une équipe de techniciens d'application expérimentés, TYROLIT offre un service de qualité supérieure.

