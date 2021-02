ULMA Construction, est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de systèmes de coffrage et d’échafaudages pour la construction.

Nous opérons dans l’industrie du béton coulé en place et offrons des services et des solutions intégrales de systèmes de coffrage et d’échafaudage. Nos activités principales sont la location et la vente de produits.

Nous proposons un équipement approprié, quel que soit le projet de construction. Notre gamme comprend des coffrages de voiles, de poteaux et de dalles, des étais, des coffrages grimpants de haute technologie, des poutres bois, des tabliers, des systèmes de coffrage flexibles pour tunnels et ponts ainsi qu’un large éventail d’équipements de sécurité.

Échafaudages multidirectionnels et à cadres économiques, conçus pour diverses applications de réhabilitation, construction industrielle et construction neuve. Ils comprennent les échafaudages de couverture provisoire et accès



Le savoir-faire d’ULMA :