Fondé il y a plus de 140 ans, Ulmann est le dernier fabricant français de tableaux d’écoles et demeure une référence dans la distribution d’articles scolaires avec un catalogue parmi les plus larges du marché.

L’histoire commence en 1873 quand Monsieur Emile Ulmann crée sa société de commerce de gros d’articles scolaires dans le but de les revendre au détail aux écoles parisiennes.

Rapidement, la société Ulmann devient le premier vépéciste d’équipement scolaire.

Parallèlement, la vente au détail de petits articles scolaires se poursuit et se développe si bien qu’Ulmann devient, dans les années 70, le premier fournisseur de la Grande Distribution pour le matériel scolaire.

Forte de son développement, un nouveau site de production est ouvert à 100 km au sud de Paris, à Saint-Valérien (Yonne 89). C’est l’actuel site de production de nos tableaux.

Ulmann poursuit cette logique de diversification et conclut en 2015 deux partenariats de distribution exclusive sur la France avec la marque néerlandaise SECURIT et la marque anglaise SAHARA.

Depuis plus d’un siècle, Ulmann n’a eu de cesse de se développer et d’innover. En témoigne, l’acquisition en 2017 d’une toute nouvelle technologie nous permettant de personnaliser vos supports et tableaux : La Subligraphie® !

Le savoir-faire d’Ulmann :