VERANDA RIDEAU

Fondée en 1975 en Vendée, Gustave Rideau est une entreprise familiale devenue le leader français de la véranda aluminium sur-mesure. Avec plus de 85 Espaces Conseil répartis sur tout le territoire, le groupe conçoit, fabrique et installe plus de 8 000 projets par an, incluant vérandas, pergolas, abris de piscine, carports et extensions de maison.

Produits et services :

Vérandas aluminium : modernes, classiques ou verrières, entièrement personnalisables.

Pergolas bioclimatiques : avec lames orientables, vitrées ou à toit plat.

Abris de piscine et de terrasse : fixes ou télescopiques, pour une utilisation toute l'année.

Carports : pour voitures ou camping-cars, en aluminium robuste.

Extensions de maison : solutions lumineuses et isolées pour agrandir votre espace de vie.

Engagements et certifications :

Fabrication 100% française : tous les produits sont conçus et fabriqués en Vendée.

Certifications de qualité : CSTB : vérandas et pergolas certifiées pour leur conformité aux normes en vigueur. Qualimarine ® : garantit la résistance des profilés aluminium en milieu salin. Label QB 49 : assure la qualité et la résistance mécanique des profilés à rupture de pont thermique.

:

Distinctions : élue Meilleure Marque dans la catégorie "Véranda" en 2022 et 2023, avec un taux de satisfaction client de 93%.

Réseau et distribution :

Outre son réseau d'Espaces Conseil, Gustave Rideau a lancé en 2024 la marque « Idéal par Gustave Rideau », un circuit de distribution BtoBtoC destiné aux professionnels de l'aménagement extérieur souhaitant proposer les produits de la marque à leurs clients.