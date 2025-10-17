VIR – VALVOINDUSTRIA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « VIR – VALVOINDUSTRIA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée en 1971 à Valduggia dans la province de Vercelli, au cœur du district de Cusio-Valsesia, VIR – Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A., puise ses racines dans la tradition locale de la fonte du bronze pour la production artisanale de cloches et s'intègre parfaitement dans un territoire qui compte aujourd'hui parmi les principaux centres italiens de fabrication de vannes et de robinets.

Fondée par Ing. Savino Rizzio, ancien président de l'AVR (Association italienne des fabricants de vannes et raccords) et du CEIR (Association européenne de l'industrie de la vanne et du robinet), à qui l'ordre du mérite « Chevalier du travail » a été décerné en 2001.

VIR a encore élargi son offre horizons avec l'arrivée à la fin des années 90 des enfants de Savino Rizzio, Giovannibattista et Valentina, qui continue de croître au fil du temps d'une petite entreprise familiale à un groupe international prospère : aujourd'hui, elle possède des filiales sur 3 continents et sa production dépasse les 10 millions de pièces par an, exporté dans le monde entier.

Un succès toujours obtenu dans le respect de notre Charte Éthique et obtenu grâce à notre :

FONDERIE INTERNE :

Nous possédons notre propre fonderie (un exemple rare dans notre industrie) et accordons un grand soin à la transformation, dès le début du processus de fabrication, pour garantir la qualité absolue des produits.

CONCEPTION ET FABRICATION :

Grâce à notre service technique interne efficace, nous étudions des projets visant à anticiper les besoins du marché et à trouver de nouvelles solutions aux besoins de nos clients.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

Nous nous engageons sans cesse à améliorer les compétences et les compétences, avec des investissements continus dans l'innovation.

Le savoir-faire de VIR :