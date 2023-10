Warmango, c'est le distributeur spécialiste réservé aux professionnels du bâtiment.

Nous avons pour mission de défendre le rôle central des artisans en apportant des solutions pour leurs achats et leur quotidien. Et nous sommes convaincus que la digitalisation simplifiera leur rôle sur les chantiers.

Depuis 2017, Warmango distribue plus de 40,000 produits en plomberie, chauffage, sanitaire et électricité à plus de 25,000 artisans.