WATTS INDUSTRIES

WATTS est un fabricant et fournisseur de pointe, dans les produits et solutions pour le sanitaire, le chauffage et la protection des réseaux et installations d’eau potable.

Watts EMEA Holding B.V. est la division Europe du holding international Watts Water Technologies.

WATTS améliore le confort, la sécurité et la qualité de vie des personnes dans le monde entier, grâce à notre expertise dans un large éventail de technologies de l’eau. Etre les meilleurs aux yeux de nos salariés, clients et actionnaires.

Watts soutient un programme de Recherche & Développement, axé sur l’application de technologies nouvelles pour faire évoluer nos solutions. Ainsi, nous pouvons nous adapter en permanence aux évolutions des besoins du marché.

La société Watts conçoit et fabrique en Europe plus de 90% des produits qu’elle y vend, et ses usines de production sont certifiées ISO 9001.

De par sa grande expérience et son expertise, Watts se révèle un partenaire incontournable.

Le savoir-faire de WATTS en matière de :