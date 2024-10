Nous sommes la solution globale qui optimise le dernier kilomètre !

Woop est un éditeur de logiciel Saas et mobile qui propose, aux organisations exploitant la livraison comme moteur de leur croissance, une plateforme pour digitaliser, orchestrer et piloter toutes les opérations du dernier kilomètre.

Que le transport soit opéré par des flottes internes, par des transporteurs tiers ou par un mix de ces moyens, notre Delivery Management System permet d'assurer des livraisons performantes et eco-responsables au service d'une expérience client d'exception.

Plus qu'une technologie, Woop c'est également un écosystème de plus de 600 transporteurs internationaux, nationaux, locaux, collaboratifs ou bas carbone, capable de prendre en charge tous les types de produit et de répondre à toutes les promesses.

Woop et ses experts métier aident déjà les distributeurs et les marques, comme Leroy-Merlin, Castorama, Auchan ou Auto Distribution à gérer la complexité de l’omnicanalité et à développer de nouveaux parcours clients (Ship from Store, Ship from Warehouse, Click and Collect, Click and Drive).