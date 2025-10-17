ConnexionS'abonner
Créée en 1997 par Serge et Yann Addad, Yantec-Xanlite est une société française spécialisée dans l’univers des solutions d’éclairage LED. Visionnaires, les deux fondateurs s’intéressent, dès la création de la société, au marché de la LED qui compose l’intégralité de leur offre produits. Yantec-Xanlite a réalisé un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2013. La LED est une solution novatrice pour l’univers de l’éclairage, bénéficiant d’une technologie plus respectueuse de l’environnement et permet également des économies d’énergie significatives. La société mise sur une politique de recherche et développement axée sur l’innovation, la performance, le design et la qualité afin de répondre au plus près à la demande de ses clients sur les marchés grand public et professionnel. Xanlite est aujourd’hui une marque européenne, leader sur le marché grand public francais (source GFK à fin décembre 2013), distribuée chez les spécialistes du bricolage, les enseignes alimentaires, les négoces et prochainement les réseaux professionnels sous la marque Xanlite Pro. Au fil des années, la société s’est inscrite en acteur majeur du marché de l’éclairage et propose un savoir-faire français dans l’univers de la lumière.
