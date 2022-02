Henri Held et Joseph Zaegel fondent leur entreprise. Baptisée Rex ZHO, elle est spécialisée dans la production de poêles. Rapidement, elle commercialise sous le nom de Zaegel Held et élargit son offre aux cuisinières et ensuite aux poêles à mazout.

Rex ZHO passe sous le giron de Airlec spécialisé dans les convecteurs électriques, qui va développer la fabrication des pompes à chaleur.

Vingt ans plus tard, l’entreprise va mal. HS France, société voisine, ne souhaite pas voir ce fleuron de l’industrie alsacienne disparaître. Le groupe « HS » rachète alors la marque, développera la biomasse et continuera à commercialiser des solutions multi-énergies.

Lorsque l’on décide d’acheter une chaudière ou un poêle à granulé, il faut toujours anticiper le transport et le stockage du combustible. Voici ci-dessous les différentes manières d’alimenter votre appareil de chauffage avec des granulés, les différents modes de stockage et enfin les différentes manières de convoyer le granulés jusqu’à votre chaudière.

Le savoir-faire de ZAEGEL HELD :