Longtemps réservé aux meubles et aux objets de la vie quotidienne, le design est désormais très présent sur le marché de la porte d’entrée. L’entreprise Zilten l’a bien compris en faisant du design le moteur de son développement et de l’audace sa marque de fabrique. Lumineuse et performante, alliant charme d’antan et esthétisme contemporain, la gamme de portes à grille Zilten a tout pour séduire sur le marché porteur de la rénovation.