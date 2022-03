ZOPPAS INDUSTRIES France – RICA FRANCE

Présent depuis 1975, RICA a su satisfaire de plus en plus de clients grâce à l’écoute et force de développement. Le professionnalisme qui correspond aux femmes et hommes chez RICA permis d’innover et de proposer la plus large gamme de résistances électriques sur le marché.

Forte de sa présence dans différents secteurs applicatifs, RICA offre son conseil technique hautement qualifié en étroite collaboration avec le Client dans toutes les phases conceptuelles et dans le respect des normes et homologations principales.

Plus que la relation client-fournisseur, c’est plutôt des partenariats industriels qui lient nos actuels et futurs partenaires. Notre objectif étant de résoudre ensemble une problématique technique, conceptuelle, ou d’évolution de marché.



CERTIFICATION DE SYSTEMES

RICA a obtenu la certification du Système de Qualité selon la norme ISO 9001 par le British Standard Institute (BSI) en Décembre 1990 et la successive mise en jour à l’édition VISION 2000 de la norme en Juin 2003. En ajout à la certifi cation ISO 9001, ont été obtenues la certification ESA en ce qui concerne les applications du secteur spatial en Février complément 1992 et la certifi cation du Système de Gestion environnementale selon la norme ISO 14001 en Avril 2003.

CERTIFICATION DE PRODUIT

La gamme complète des produits RICA a été étudiée et réalisée selon la norme EN 60335-1 et elle répond à la Directive 73/23/CE “Basse Tension” et des autres législations en vigueur en matière de sécurité du matériel électrique; la conformité à cette Directive et aux législations en vigueur a été attestée par la marque CE apposée sur le produit.

La qualité des produits RICA peut-être en outre choisie avec homologations de produit en fonction de l’application précise (UL-VDECESI/ATEX) afi n de garantir sécurité, confi ance et qualité des produits. Quand elle est applicable, les produits RICA répondent en outre à la Directive 2002/95/CE “RoHS” concernant la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses.

Le savoir-faire de ZOPPAS INDUSTRIE :

Solutions Chauffage des liquides :

Thermoplongeurs à visser sur bouchon,

Thermoplongeur avec boitier et thermostat sécurité M 45,

Thermoplongeurs pour bains spéciaux

Thermoplongeurs sur bride DN80

Thermoplongeurs pour applications solaires

Solutions Chauffage des gaz :

Éléments droits

Résistances à ailettes rectangulaires

Résistances à ailettes spiralées

Solutions Chauffage des locaux :

Batteries d'air (circulaires, rectangulaires, autorégulées)

Radiateurs industriels

Solutions Énergies renouvelables :

Thermoplongeurs à visser

Réchauffeurs de boucle additionnels

Rechauffeur pour pompe à chaleur

Réchauffeur industriel pour eau recyclée en circulation