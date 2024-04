ADAGIO HD+ : dalle de plafond minéral

Découvrez ADAGIO HD+, une solution acoustique de haute qualité offrant une surface lisse, uniforme et durable, dotée d'une résistance aux rayures inégalée et d'une blancheur éclatante.

Grâce à sa perméabilité exceptionnelle à l'air, la surface reste lumineuse et blanche pendant une période prolongée, sans effet de filtre. Cette dalle assure également un équilibre parfait entre absorption et atténuation latérale du son, tout en offrant une réflectance lumineuse élevée. Optez pour ADAGIO HD+ pour une ambiance lumineuse, une qualité sonore optimale et une durabilité remarquable, idéale pour divers environnements professionnels et résidentiels.

Labels et certifications (détail) :