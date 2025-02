Solutions acoustiques Knauf Ceiling Solutions au Lycée International de Vincennes (94)

L'Ateliers 2/3/4/, en collaboration avec l'entreprise générale Urbaine de Travaux, a conçu une "Cité du savoir" ouverte sur la ville et propice à la concentration et au bien-être des élèves.

Des solutions acoustiques optimales pour un confort maximal

Afin de garantir un confort acoustique et lumineux optimal, les architectes ont préconisé l'installation de solutions plafond Knauf Ceiling Solutions :

188 îles acoustiques MINERAL Sonic Element (rectangulaires et carrés) pour les salles de classe, le CDI et les espaces de détente, assurant une absorption acoustique performante.

(rectangulaires et carrés) pour les salles de classe, le CDI et les espaces de détente, assurant une absorption acoustique performante. 98 absorbeurs muraux MINERAL Wallcoustic Element pour renforcer l'isolation phonique dans certaines salles.

pour renforcer l'isolation phonique dans certaines salles. 412 m² de panneaux F-CLIP ACCESS micro-perforés dans les circulations, garantissant à la fois confort acoustique et facilité de maintenance grâce à un système basculant et démontable.

Un design épuré et une efficacité énergétique

L'Ateliers 2/3/4/ a fait le choix de laisser visible la structure béton des salles de classe pour maximiser l'inertie thermique et offrir une sensation de hauteur. Les îles MINERAL Sonic Element, suspendues avec discrétion, créent un jeu de volumes et de luminosité tout en intégrant naturellement les réseaux techniques.

Dans les circulations, les panneaux F-CLIP ACCESS offrent un aspect monolithique grâce à leur ossature cachée et à leur blanc éclatant, s'adaptant aux différentes largeurs des couloirs.

Performance énergétique et réduction des coûts

Les solutions Knauf Ceiling Solutions jouent un rôle essentiel dans le confort thermique du bâtiment. Les îles MINERAL Sonic Element exploitent l'inertie thermique du béton, absorbant la chaleur en journée pour la restituer la nuit, contribuant ainsi à réduire les besoins en climatisation et chauffage.

De plus, ces solutions offrent un excellent coefficient de réflexion lumineuse :

F-CLIP ACCESS : 65 %

MINERAL Sonic Element et MINERAL Wallcoustic Element : 88 %

Cela permet de maximiser la lumière naturelle et de diminuer la consommation électrique.

Un chantier efficace et durable

Le chantier a duré un peu plus d'un an, avec une équipe de 4 à 6 plafistes intervenant quotidiennement. La pose des solutions acoustiques Knauf Ceiling Solutions s'est distinguée par sa simplicité et rapidité, facilitant la maintenance et garantissant une pérennité optimale.

Selon Raphaël ADAM, conducteur de travaux chez RGB : " Les réseaux sont accessibles entre les îles, et pour les dalles, il suffit de basculer les bacs pour atteindre la technique. La maintenance est simple, un atout essentiel pour un ERP accueillant des jeunes. "

Avec ses solutions acoustiques et thermiques performantes, Knauf Ceiling Solutions s'impose comme un acteur incontournable pour le confort des espaces scolaires. Le Lycée International de Vincennes bénéficie ainsi d'un environnement optimal, favorisant à la fois concentration et bien-être des élèves et du personnel encadrant.

Crédits Photos : Knauf Ceiling Solutions - Photographe : Delphine COUTANT

