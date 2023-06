METAL Solutions BIOGUARD : dalle de plafond métal

BIOGUARD est conçu pour les applications où des plafonds suspendus sont nécessaires et où l'hygiène et la propreté sont de la plus haute importance.

Il est plus efficace dans la lutte contre les bactéries qu'un revêtement en poudre standard, du fait qu'il empêche l'installation de bactéries sur la surface de la dalle.

Il offre une bonne capacité de nettoyage et une bonne résistance aux désinfectants, ainsi qu'une bonne performance en salle blanche.

Une large gamme de détails de bord, de modules et de dimensions est disponible, convenant aux pièces et aux couloirs.

L'une des solutions les plus durables parmi la gamme des soins de santé.

Salle blanche classe jusqu'à ISO 1.

Excellente atténuation du son pour une plus grande confidentialité : 44dB.

Options personnalisées :

Dimensions

Couleurs

Perforations

Compléments acoustiques

Découpes

Labels & Certifications (détail) :